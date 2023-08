The Cranberries, Edizione Deluxe per l’album ‘To The Faithful Departed’: «Emozioni forti e potenti»

Mercoledì 30 Agosto 2023, 17:28

Island/UMe ha annunciato la pubblicazione dell’album dei The Cranberries ‘To The Faithful Departed’ in una speciale edizione deluxe. Il disco di maggiore successo della band sul mercato statunitense sarà disponibile su vinile e CD dal 13 ottobre 2023. Pubblicato il 30 aprile 1996, in questa ristampa l’album originale è stato rimasterizzato da John Dent ai Metropolis Studios di Londra. “Non sentivo questi brani da tempo, ma ho trascorso molti giorni nell’ultimo anno ascoltandoli attentamente”, spiega il batterista Fergal Lawler e con la tragica scomparsa della cantante Dolores O’Riordan nel 2018, il suo ricordo della registrazione è agrodolce. “Per quanto sia stato difficile sentire la voce di Dolores, hanno riportato alla mente molti bei ricordi. Sono rimasto scioccato da quanto suonassero potenti e dalle forti emozioni che ho provato mentre ascoltavo”. Foto da Ufficio Stampa – Kikapress – Shutterstock / Music: Korben

