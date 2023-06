Questa sera Testament, Voivod e Fleshgod Apocalypse in concerto al Live Club di Trezzo sull'Adda

Giovedì 1 Giugno 2023, 09:39







Ancora una volta il palco del Live Club di Trezzo sull’Adda sarà teatro di un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica dura. Questa sera infatti, in terra lombarda, ci sarà l’unica tappa italiana di un tour che sta mettendo a ferro e fuoco l’Europa, con protagonisti dei pesi massimi della scena heavy metal mondiale: i californiani Testament, in veste di headliner, in tournée a supporto della loro ultima fatica discografica uscita nel 2020, intitolata “Titans of Creation”; i canadesi Voivod, che celebreranno i quaranta anni di attività e gli

italiani Fleshgod Apocalypse, formazione che, da diverso tempo a questa parte, è punto di riferimento in tutto il mondo del metal tricolore. L’evento è andato incontro a non poche difficoltà, difatti in origine, al posto dei Fleshgod Apocalypse, si sarebbero dovuti esibire gli Exodus, altro gruppo di spicco della scena metal statunitense, ma il leader della band, Gary Holt, è dovuto rimanere vicino al fratello, coinvolto in un incidente. Difatti gli Exodus sono stati costretti ad annullare non solo la data italiana ma l’intero tour. Si segnala anche la

defezione di Alex Skolnick, uno dei due chitarristi dei Testament, anch’egli coinvolto in una delicata emergenza familiare. Sarà sostituito da Phil Demmel. Malgrado ciò, gli organizzatori del concerto hanno fatto di tutto purché la serata rimanesse appetibile, centrando di fatto l’obiettivo e garantendo una serata che si preannuncia altrettanto incandescente per i fans che accorreranno.