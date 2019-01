Da Ten Walls a Paps'n'Skar: le lunghe notti all'Eur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saràil super ospite in console nel primo weekend di febbraio a Roma, dove il dj producer lituano fa tappa per il suo tour mondiale. Ad aspettarlo c'è la console del Room 26, consumata dalle mani dei più grandi esponenti delle notti house, dove non sai mai chi incontrare ma sai sempre quale musica ascoltare. L'house music è regina delle lunghe notti all'Eur, dove ogni settimana si raggruppano centinaia di avventori da ogni parte della città, pronti a regalarsi un'altra indimenticabile serata che sabato 2 febbraio andrà a ritmo di progressive, deep e tech house. A muovere le mani con la dote di chi ne ha fatti ballare tanti è proprio Ten Walls, dj di fama mondiale e autore di hit rimaste nella memoria di chi è cresciuto a pane e house music, e che torna in auge dopo la forte polemica che lo ha travolto con l'accusa di omofobia, per cui il producer ha letteralmente distrutto la sua carriera. Dopo le doverose scuse pubbliche ed una serie di date cancellate, Ten ha fatto ammenda ed ha ricucito i pezzi, tornando dall'ormai lontano 2015 con un nuovo e più maturo album che presenterà nella notte di sabato 2 febbraio.Non solo house ma anche un salto indietro nel tempo con il party FOREVER YOUNG, in cui a farla da padrone sarà il duo, direttamente dagli anni '90 e 2000, in cui(questi i nomi del duo) facevano il bello ed il cattivo tempo con hit rimaste in classifica in tutto il mondo, grazie a grandi collaborazioni ed alla massiva diffusione effettuata ad un noto marchio di telefonia, che più volte ha utilizzato le loro produzioni come colonne sonore. Tra venerdì e sabato non mancheranno anche i padroni di casa delle console: i resident, insieme alle voci di, pronti ad accogliere il pubblico con le loro selezioni musicali, per poi far spazio agli ospiti al culmine della notte.