Il 3 febbraio torna Teknoravers al distretto industriale di Milano: sarà presente anche vinka wydro

Il 3 febbraio al Distretto Industriale torna Teknoravers, il format basato su sonorità hardtechno, con una presenza per lo piu di artiste donne e di nuove dj- producers portavoci del genere, connessi sia con la scena underground e oldschool, che con le nuove influenze di acid, hardcore, industrial e new rave. Per questa edizione ci sarà Vinka Wydro, resident fondatrice della serata resurrection di parigi che ha prodotto traccie per la dolma, blackworks, sonaxx e dsr, accanto a Waynette, figura eclettica nella scena berlinese ora residente delle serate hard queer rave Dynamic Events. In chiusura Lady Maru, dj producer hard che vive tra Roma e Berlino, residente del format Teknoravers di Cieloterra e del Gegen di Berlino, che ha rilasciato anche lei ultimamente per la dsr, scuderia, the acid mind e altre labels.

