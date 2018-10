Teatro, danza, festival, concerti: sono 500 i nuovi appuntamenti all'Auditorium

Più di cinquecento appuntamenti tra concerti, spettacoli, conferenze, incontri e 11 tra festival e rassegne: il cartellone messo a punto dalla Fondazione Musica per Roma per la prossima stagione è un fuoco di fila di proposte studiate per accontentare i gusti di ogni tipo di pubblico in ogni stagione.



A fare la parte del leone, ovviamente, i concerti con le grandi star internazionali e italiane del rock, del pop, del jazz fino all' indie rock, alla musica per il cinema e ai lavori sperimentali. Ben Harper, Take That, Tribalistas, Morcheeba, Enrico Rava, Edoardo Bennato, Stefano Bollani, Max Gazzè, Giovanni Allevi, Mario Biondi, Nicola Piovani, Gigi Proietti, Ludovico Einaudi, Goran Bregovic, Giorgio Moroder, i Toto, Brad Mehldau, sono tra i pezzi forti del ricco calendario di eventi che avrà il suo culmine nel Summer Festival.



Altre novità caratterizzano il programma delle

Stagioni delle arti

. Un festival tematico al mese, spettacoli di danza e teatro,lezioni di arte, rock, storia, matematica, filosofia, storia. Si parte a novembre con il festival dell' Economia, a dicembre il Gospel, a gennaio il Flamenco, a febbraio la Danza contemporanea.



Da quest' anno si è aggiunta più la gestione della Casa del Jazz. Un insieme di eventi che premia gli organizzatori: da gennaio a settembre 2018 le presenze sono state 312 mila (+3%) con un incasso totale che segna un +13 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017.



«L'Auditorium come propulsore culturale è cresciuto di anno in anno dallo scetticismo iniziale - ha detto Aurelio Regina, presidente della Fondazione -. Basti pensare che in 17 anni qui si sono svolti più di settemila eventi».



La parola d' ordine, secondo l'amministratore delegato della Fondazione Josè Dosal, è «alzare sempre di più il livello». È un lavoro di oreficeria per proporre un «programma musicale incredibile, trasversale, per tutti i gusti». La sfida è anche «portare l' Auditorium fuori dell' Auditorium», ad esempio con la tournée di questi giorni in Brasile di Ambrogio Sparagna e l'orchestra popolare. «Il cartellone non è completo e prevede soprese nazionali e internazionali», ha anticipato Dosal, sottolineando i due milioni e mezzo di pagine del sito visualizzate finora, la volonta di favorire il turismo musicale, e il sondaggio da cui risulta che la fascia di pubblico più rappresentata è tra i 25 e i 34 anni, «proprio quella che volevamo raggiungere».



L' Auditorium equivale a musica per il 64% degli spettatori mentre il 54% ha notato cambiamenti in meglio negli ultimi due anni.

