“Love Story (Taylor’s Version)”, Taylor Swift torna dai suoi fan e dice: «Sono le mie canzoni della svolta»

Taylor Swift continua a regalare musica. Dopo aver già pubblicato due nuovi album, Swift ha continuato a offrire ai fan più sorprese rilasciando ora una versione ri-registrata del suo singolo del 2008, Love Story, chiamata Love Story (Taylor’s Version). In un lyric video condiviso sulla sua pagina YouTube, la cantante condivide clip e fotografie dell’era Fearless ec conclude il video dando la sua firma a forma di cuore con un messaggio sullo schermo che dice: «Con affetto a tutti i miei fan».

La cantautrice ha annunciato giovedì scorso a “Good Morning America” di aver completato la sua prima ri-registrazione del suo secondo album Fearless, pubblicato per la prima volta nel 2008. La re-registrazione includerà la tracklist originale ma sarà ampliata con sei canzoni mai ascoltate prima, che ha descritto come vere e proprie «canzoni della svolta». Sebbene avesse anticipato che l’album sarebbe uscito presto, Swift ha condiviso un messaggio nascosto nella sua dichiarazione per rivelare la data del 9 aprile prossimo.

Fearless ha fatto guadagnare a Swift le sue prime vittorie ai Grammy, inclusa quella per l’ambito album dell’anno.

Taylor Swift nelle foto-lancio di "Folklore"

In un’intervista con Tracy Smith su CBS Sunday Morning nell’agosto 2019, la cantante ha confermato per la prima volta che avrebbe registrato nuovamente il suo album che include Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 ( 2014). Con l’uscita della nuova versione, Swift ha dimostrato di essersi tenuta impegnata quest’annoe dopo aver sorpreso i fan con l’uscita del suo ottavo e nono album in studio, Swift ha anche pubblicato uno speciale Disney +.



Dopo l’uscita del 24 luglio, Folklore è diventato inoltre il primo album a vendere un milione di copie negli Stati Uniti quest’anno. Swift ha anche ricevuto nomination ai Grammy per l’album dell’anno e l’album vocale pop. La cantante si è anche assicurata la canzone dell’anno e la migliore performance da solista pop per Cardigan, che ha scritto con Dessner. La sua canzone Exile, con Bon Iver, è anche pronta per la migliore performance di gruppo / duo pop. Nel frattempo, dopo la sua uscita, si è sempre classificata al primo posto nella classifica Billboard 200 (datata 16 gennaio) per tre settimane consecutive.

