Super Bowl 2020, Jennifer Lopez porta sul palco la figlia Emme: il duetto è scatenato

Tale madre, tale figlia. Mai detto fu più azzeccato come in questo caso. Sul palco del Super Bowl 2020 accanto ad uha straordinaria Shakira e alla vulcanica Jennifer Lopez è comparsa anche la figlia di 11 anni, Emme Mirabel, avuta dall'ex marito Marc Anthony.

Emme, che ha anche un gemello Max, è salita sul palco dell’Hard Rock Stadium di Miami per cantare il grande successo di sua madre Let’s Get Loud, accompagnata da un coro di altri bambini. E poi, da sola, ha intonato Born in the U.S.A, la cover di Bruce Springsteen già interpretata dalla cantante. Mamma JLo è rimasta al suo fianco vestita con i colori della bandiera americana e di quella portoricana.

Non è la prima volta che Emme cantava insieme alla madre: era successo anche lo scorso anno quando in tour con lei si era esibita in Limitless. Del resto, anche lei sogna un futuro nel mondo della musica.



