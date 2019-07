Summer fest e Casa del jazz: un'estate da record. Sold out per Yorke

Numeri boom e sold out per Roma Summer Fest iniziato il 22 giugno all'Auditorium Parco della Musica: al momento 73.000 spettatori in cavea (di cui 8 sold out con due date dei Maneskin, Il Volo, Take That, Toto, Gazzelle, Tears for Fears e Thom Yorke che si esibirà la sera di domenica, 21 luglio).

In più dall'anno scorso la Fondazione Musica per Roma gestisce anche la programmazione di Casa del jazz. Il Summertime 2019-Casa del Jazz ha già totalizzato 4 sold out: Gary Clark ed Incognito, Marcorè e Ferrario. Si tratta già di oltre il 50 per cento in più di spettatori rispetto all'anno precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA