“Sul palco”, su Rai Radio 2 il racconto dei grandi concerti italiani con Giorgio Verdelli e Gianfranco Valenti: si parte con Edoardo Bennato

Per la prima volta alla radio un programma completamente crossmediale, capace di unire audio e video con il potente contributo delle Teche Rai e portando sul palco bellissime storie live della canzone italiana. Da Edoardo Bennato a Gianna Nannini, da Paolo Conte a Irene Grandi, da Vasco Rossi a Pino Daniele, dai Negramaro a Carmen Consoli, fino a Francesco Guccini ed Enzo Jannacci. Dal 26 dicembre (ogni sera alle h 21) la musica dal vivo sarà protagonista assoluta su Rai Radio 2, su Rai Play e in Tv sul canale 202 del digitale terrestre. Giorgio Verdelli e Gianfranco Valenti accompagneranno gli ascoltatori dentro un bellissimo viaggio, in compagnia di tanti ospiti, giornalisti e addetti ai lavori autentici fan dei protagonisti della nostra serie, come Manuela Moreno, Tommaso Labate, Maria Soave, Alessia Lautone, Francesco Patierno e tanti altri. E tutta la musica live più bella di sempre. Rigorosamente… sul palco!