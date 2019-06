Samuel dei Subsonica operato al cuore: «Ora si riparte in tour, ma datemi un po' di fiato»

«Buongiorno a tutti, forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore. È andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente. In effetti non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque. Hehehe» ​ Parole di Samuel dei Subsonica, operato al cuore. Samuel Umberto Romano, conosciuto semplicemente come Samuel, è un cantautore e chitarrista italiano. È il frontman del gruppo dei Subsonica. Ha subito un piccolo intervento al cuore ed è lui stesso a rassicurare i fan con un post su Instagram.

«I medici che sono stati stupendi - ha aggiunto - mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui). E quindi eccoci qui, oggi si riparte per un nuovo viaggio insieme. L’ennesimo tour Subsonico. Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi. Sarà un’estate fantastica!». «Bon! Il Microchip Emozionale al cuore ora ce l’ho - conclude - il prossimo passo è un tatuaggio sul polmone!».



