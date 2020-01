© RIPRODUZIONE RISERVATA

E disponibile da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Stupida Allegria feat Izi, la nuova versione del brano difrutto della collaborazione con il rapper genovese, che per l’occasione ha scritto e cantato una nuova strofa del brano. «È stato un grande piacere conoscere e collaborare con Emma, vera donna con gli attributi -commenta Izi- In 10 minuti ho capito che la grinta, la minuziosità e la passione per la musica sono 3 caratteristiche che ci accomunano senza ombra di dubbio».La versione originale di Stupida Allegria, singolo attualmente al primo posto della classifica Earone Airplay Italiana e al terzo posto della classifica Earone Airplay Radio, è contenuta in Fortuna, ultimo album d’inediti già certificato Oro (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia). Il relativo video del brano, girato a Marrakech da Attilio Cusani, ha già superato 1 milione di visualizzazioni. Con Fortuna (etichetta Polydor/Universal Music) Emma, nel suo decimo anniversario di carriera musicale, torna più matura e consapevole con un disco positivo, colorato, dal sound moderno e un nuovo linguaggio vocale. Un album composto da 14 brani che vanta la produzione di Dardust insieme a Luca Mattioni (in Manifesto, Corri, Basti solo tu e A mano disarmata), Elisa (in Mascara) e Frenetik & Orang3 (in Dimmelo Veramente).