Sting, il 30 luglio tappa padovana del tour europeo all'insegna di “My songs”

Da non perdere il 30 luglio all'Arena Live Gran Teatro Geox la tappa padovana del tour europeo di Sting all'insegna di

My songs

, ultimo album pubblicato lo scorso 24 maggio. Il disco contiene delle reinterpretazioni in chiave contemporanea di alcune tra le canzoni più famose dell'artista britannico, scritte sia come membro dei Police che come solista. I fan avranno modo di sentire hit come «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Shape of My Heart», «Every Breath You Take», «Roxanne», «Message in a bottle» eseguite da Sting assieme alla sua band. Con Stewart Copeland e Andy Summers (Police) Sting ha pubblicato 5 album, ha vinto 6 Grammy, 2 Brits e nel 2003. Come solista invece 10 Grammy, 2 Brits, 1 Golden Globe, 1 Emmy, 4 nomination agli Oscar (incluso quella per «The Empty Chair» nel 2017), una nomination ai Tony, il Century Awards di Billboard Magazine e il MusiCares Person of the Year nel 2004.

