Steve Hackett torna in Italia, quattro live per ripresentare Selling England by the pound

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno felici i fan più puri dei Genesis. Quelli che non hanno mai accettato il cambio di rotta verso il Pop, ovvero tutti coloro che hanno seguito la band fino al 1974, quando il cantante Peter Gabriel, dopo il doppio ellepì The lamb lies down on Broadway, lasciò la formazione per iniziare la sua carriera solista.L'annuncio di qualche giorno fa aveva irrimediabilmente scosso la fragile condizione dei genesiani primo periodo. Il Motivo? Nel sito ufficiale di Steve Hackett, il chitarrista inglese ex Genesis, era apparso il tour europeo, ma senza le date italiane.Apriti cielo! Disperazione, delusione e un pizzico di rabbia hanno messo kappaò tutti quelli che speravano nell'ennesima calata di colui che ancora incarna lo spirito vero dei Genesis “primordiali”. Ma, alla fine, la Buona novella: il tour approderà anche nel Bel Paese con quattro date: il 29 aprile all'Auditorium Conciliazione a Roma; il giorno successivo a Bologna, Auditorium Europa; il 2 maggio a Torino presso il teatro Colosseo e, infine il 3 maggio a Bergamo, teatro Creberg.Stavolta la torta è davvero gustosa: Steve Hackett, oltre all'album (probabilmente) più famoso dei Genesis, Selling England by the pound, proporrà anche il suo Spectral Mornings nel quarantennale della sua uscita.(Steve Hackett a Glasgow nell'ottobre del 2014)PARLA L'ARTISTA«Sono davvero entusiasta di esibire l'intero album mio preferito, Selling England by the pound -spiega Hackett sul suo sito web-, ricordo che le sue melodie catturarino anche l'attenzione di John Lennon nel 1973. All'epoca mi sembrava di suonare la chitarra nella migliore band del mondo, perchè in quel periodo, per noi, tutto si stava aprendo....».A dire il vero il successo dei Genesis arrivò proprio in Italia. E' stato proprio il nostro Paese a lanciare la band a livello globale. Memorabili il concerto di Roma, al Piper nell'aprile del 1972, quando i Genesis erano dei perfetti sconoscoiuti, o quasi.I Genesis al Piper di via Tagliamento a Roma nel 1972LA BAND E IL RESTO DEL TOURAd accompagnare Steve Hackett in questo ennesimo tour europeo saranno Roger King (tastiere), Gary O'Toole (batteria e percussioni), Rob Townsend (sax e flauti), Jonas Reingold (basso e chitarra dodici corde) e, naturalmente, Nad Sylvan alla voce.Il tour partirà dal Belgio il 22 aprile per poi proseguire in Germania, Austria, Italia, Polonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Lussemburgo, Francia e Svizzera. Per ora, conclusione del tour il 29 maggio a Zitadelle sul Meno in Germania.Dulcis in fundo, Hackett ha anche annunciato che durante i suoi concerti in Europa presenterà anche il suo ultimo album.IN GRAN BRETAGNA A OTTOBRE CON L'ORCHESTRAPrima del tour europeo del prossimo anno, Hackett sio concentra tra le mura di casa. Sono infatti previsti ad ottobre ben sei concerti. Il chitarrista inglese è riuscito a esaudire un suo sogno e insieme alla sua band si appresta a salire sul palco con un'orchestra di 41 elementi, a quanto pare con la Buffalo Philharmonic Orchestra, diretta da Bradley Thachuk, con la quale ha già collaborato per il Genesis Rivisited tour.«Ho sempre sperato che la musica dei Genesis un giorno avrebbe coinvolto un'orchestra -ha commentato Hackett- sono orgoglioso di realizzare questo sogno qui nel Regno Unito a ottobre. Io e la mia band siamo talmente eccitati che abbiamo aggiunto due date in più».LE OTTO DATE INGLESILunedì primo ottobre appuntamento al Royal Concert Hall di Nottingham, mercoledì 3 al Bridgewater Hall di Manchester; giovedì 4 al Royal Festival Hall di Londra; venerdì 5 al Symphony Hall di Birmighan (questi ultimi tre live sono già sold out); domenica 7 al The Sage 1 di Gateshead; lunedì 8 al Royal Concert Hall di Glasgow, mercoledì 10 al Regent di Ipswich e, conclusione in bellezza, giovedì 11 ottobre al Palladium di Londra.enzo.vitale@ilmessaggero.it