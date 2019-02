Bollani al Maggio Musicale a favore dell'ospedale Meyer

Un concerto del pianista e compositore Stefano Bollani al Teatro del Maggio musicale fiorentino per raccogliere fondi in favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Lo spettacolo, in programma il 29 aprile e intitolato “Piano solo”, sosterrà un progetto dei Lions Toscani, finanziato anche dalla Lions Clubs International Foundation, per l’acquisto di apparecchiature e materiali per il nuovo laboratorio per la preparazione dei farmaci antitumorali all’interno del Meyer. “Piano Solo”, spiega una nota, più che un tradizionale concerto al pianoforte, è un omaggio all’arte dell’improvvisazione. Non esiste infatti una scaletta o un programma di sala per seguire il succedersi dei brani. © RIPRODUZIONE RISERVATA