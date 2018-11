© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce domani “Rock-a-my-head!”, il nuovo lavoro discografico degli Statale 66, la resident band di “Stracult”, il programma televisivo di Rai2 dedicato al mondo del cinema ideato da Marco Giusti. Sette i brani inediti contenuti nella tracklist, scritti in inglese, tra il rock-blues e il gospel, tra ballate e funky.Un album che conferma la maturità artistica dell terzetto romano composto da Alessandro Meozzi, Giulia Meozzi e Mary Di Tommaso: gli Statale 66 sono pronti a festeggiare 20 anni di carriera, la maggior parte dei quali passati suonando dal vivo in tutta Italia. “Rock-a-my-head!” richiama l’amore per il grande schermo della band: «Siamo legati al mondo del cinema che è stato il nostro punto di partenza - racconta Alessandro Meozzi - ma in questo lavoro c’è un’identità artistica più definita, con brani che parlano della realtà che ci circonda, dagli ostacoli da superare nel corso della vita all’amore». L’album uscirà sia in formato fisico, distribuito da Goodfellas, che in versione digitale, con la Concertone di Giampaolo Cantini.