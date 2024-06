Venerdì 7 Giugno 2024, 06:49

«È un evento senza precedenti. E non solo perché qui, sui due palchi che abbiamo allestito, ci saranno il maestro Muti con i più grandi cantanti al mondo. E in platea, il presidente Mattarella con le più alte cariche dello Stato. Questa serata passerà alla storia perché è la prima volta che tutti, ministero, fondazioni liriche, Anfols, Santa Cecilia, Scala, Siae, ci siamo uniti per un progetto, un sogno, che celebra il canto lirico italiano patrimonio dell’umanità». Cecilia Gasdia, per 30 anni cantante internazionale e ora sovrintendente dell’Arena di Verona, presenta lo spettacolo di questa sera, in diretta su Rai1, dalle 20,30, con Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti a narrare in mondovisione la storia «del primo Made in Italy», «dal più grande anfiteatro del mondo e ogni volta che ci passo davanti lo ringrazio». A sorpresa, collegamenti con cantanti, dal leggendario balconcino, che si uniranno a un cast che basterebbe a rendere stellare l’intera stagione di un teatro.

Che cosa succede dietro le quinte prima che arrivino gli invitati: 12.500 spettatori, il capo dello Stato, la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, i ministri Sangiuliano, Urso e Lollobrigida, 60 ambasciatori e 20 delegazioni Unesco?

«Dietro il palco siamo in 2.000: 1.400 tra amministrativi, tecnici, truccatori, costumisti, parrucchieri, maschere, più gli artisti da tutto il mondo. E non siamo in un uno studio televisivo super tecnologico, ma in un teatro che qualche secolo ce l’ha. Per il maestro Muti un’orchestra extra large con musicisti da tutta Italia: sono 160, più 300 del coro. Uomini in frac e donne in abito scuro con una stola che ho fatto cucire per tutte. E poi i divi, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flòrez, Ludovic Tézier, Vittorio Grigolo, Luca Salsi, Eleonora Buratto, Francesco Meli, Rosa Feola, Nicola Alaimo, Juliana Grigoryan, Jessica Pratt, Mariangela Sicilia e tanti altri, mi dispiace non citarli tutti... Anche Roberto Bolle ha voluto esserci con Nicoletta Manni. Mimi, ballerini. Lo spettacolo è anche qui dietro».

Soddisfazione, emozione: come si sente alla vigilia di questo inedito kolossal lirico?

«L’emozione più forte è che siamo ancora qui a tramandarci, da secoli, quest’arte fatta di sensazioni, respiro, ascolto. Immateriale. La mia maestra, il soprano Rina Malatrasi, imparò da Gilda Dalla Rizza che cantò Suor Angelica per Puccini. E chissà il suo percorso dove iniziò. Le registrazioni risalgono all’inizio del Novecento, prima ci sono soltanto racconti che passano di voce in voce».

Come avete scelto la scaletta?

«Puccini, in occasione dell’anniversario, sarà ricordato da varie arie, Vissi d’arte, O mio babbino caro con Netrebko. E lucevan le stelle con Kaufmann, Che gelida manina con Florez. Poi Norma, Il Trovatore, Rigoletto. Il barbiere. Sarà una maratona di meraviglie, tra le più conosciute. Lo spettacolo si apre con Muti che dirigerà sinfonie e cori da Guglielmo Tell, Norma, Nabucco e Macbeth, Mefistofele e Manon Lescaut. Poi nella seconda parte della serata, salirà sul podio Francesco Ivan Ciampa per l’antologia dei brani d’opera».

Stasera il via a un ciclo di eventi che l’anno prossimo toccherà Roma, al Circo Massimo, poi Napoli, e tutte le città liriche italiane: un nuovo inizio?

«Ci sono voluti più di quattro secoli per raggiungere questo riconoscimento e certo non ci fermeremo. I patrimoni vanno tenuti in vita. Il prossimo obiettivo sarà quello di coinvolgere le scuole. Se vogliamo allargare i nostri orizzonti dobbiamo cominciare dai bambini. I talenti si tirano su dall’asilo».

Traviata, nella scorsa stagione, nel mondo, è stata eseguita 900 volte. Tosca 700, Bohème 800. E come mai, allora, la lirica viene considerata per pochi?

«In qualsiasi parte del Pianeta c’è qualcuno, ora, che si sta innamorando di Traviata. E considerato gli anni che ha... Pregiudizi di chi non si è mai affacciato in un teatro. Io ho cominciato nelle piazze di provincia e a cantare con me c’era tutta la città».

Guarda l’Arena stasera e che cosa ricorda?

«A 5 anni già studiavo musica. All’Arena sono arrivata come comparsa a 16 anni, poi sono entrata nel coro. L’arena è la mamma. In prima elementare la vedevo dalle finestre. E quando iniziavano a montare le impalcature per me significava l’arrivo della primavera e di notti di magia».