Spotify Wrapped 2022, dai Maneskin a Mahmood-Blanco: tutte le classifiche. Sfera Ebbasta il più ascoltato in Italia

È la superstar portoricana Bad Bunny, per il terzo anno consecutivo, l'artista più ascoltato in streaming a livello globale, mentre As It Was di Harry Styles è la canzone con il numero di stream più alto in assoluto. Tra gli italiani, i Maneskin battono tutti all'estero, Sfera Ebbasta è l'artista più popolare in Italia e Brividi di Mahmood e Blanco è la canzone più ascoltata. A raccontarlo è Spotify Wrapped 2022, la super classifica annuale della piattaforma di streaming più popolare al mondo, che rivela oggi gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che più hanno scandito il nostro 2022, creando un vibrante caleidoscopio di 456 milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo.

Spotify Wrapped 2022, la classifica internazionale

Se Bad Bunny stravince con il record di oltre 17 miliardi di stream, sul podio salgono anche Taylor Swift che (dopo aver battuto un altro record con Midnights, album più ascoltato in un solo giorno in piattaforma) si conferma la regina delle donne (oltre 11 milioni di stream) e Drake, seguiti da The Weeknd e BTS. Se tra le canzoni, in seconda e terza posizione, spiccano Heat Waves dei Glass Animals e Stay di The Kid Laroi e Justin Bieber, per gli album, il numero del 1 del 2022 su Spotify si conferma Un Verano Sin Ti di Bad Bunny, seguito da Harry's House di Harry Styles e Sour di Olivia Rodrigo. Quarto e quinto posto vanno a «=» di Ed Sheeran e Planet Her di Doja Cat. Today's Top Hits è la playlist editoriale più ascoltata per il terzo anno consecutivo a livello globale.

Tra gli italiani più ascoltati all'estero, dopo i Maneskin, acclamati come i nuovi astri del rock dagli Usa al Giappone, ci sono poi Meduza, Gabry Ponte, Ludovico Einaudi e Kina. Nella top 10 anche Laura Pausini, artista donna italiana con più streaming nel mondo.

La classifica italiana

Si può decisamente dire che questo sia l'anno delle conferme, anche in Italia. Per il secondo anno consecutivo, Sfera Ebbasta è l'artista più ascoltato del 2022, seguito da Lazza e thasup, in seconda e terza posizione. In quarta e quinta troviamo Blanco e Marracash. L'artista donna è invece Madame, che si posiziona all'ottavo posto.

L'album con il maggior numero di stream è invece Sirio di Lazza, seguito da Taxi Driver di Rkomi e Blu Celeste di Blanco. Rispettivamente, invece, in quarta e quinta posizione ci sono Salvatore di Paky e c ra++ere s?ec! le di thasup. Hot Hits Italia è di nuovo la playlist italiana più ascoltata su Spotify.

I podcast più ascoltati

Non solo musica, però, ma anche tantissime storie, risate e racconti con i podcast. The Joe Rogan Experience è ancora il più popolare al mondo, mentre in Italia ben sei show originali ed esclusivi Spotify sono in top 10, con al primo posto The Essential e le notizie scelte e raccontate ogni mattina da Mia Ceran. Seguono Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal e le Stories di Cecilia Sala.

Da oggi è inoltre disponibile l'esperienza personalizzata in-app con la quale scoprire e condividere con orgoglio la musica e i podcast che più ci hanno fatto compagnia durante l'anno. Infine, Spotify lancia anche quest'anno l'esperienza creator di Wrapped per i podcaster e gli artisti. Con l'accesso alla propria esperienza personalizzata attraverso il microsito Wrapped, i creator potranno scoprire come i fan hanno ascoltato i loro contenuti durante anno.