Sofia sole dà luce pop all estate con Dimenticato(te): il nuovo singolo fuori dal 30 giugno

Arriva venerdì 30 giugno a dare luce pop all’estate “Dimenticato(te)”, il nuovissimo singolo di Sofia Sole, il primo distribuito da Ada Music Italy, già disponibile in pre-save. Sulla scia del grande cambio di passo degli ultimi mesi, la cantautrice e polistrumentista milanese classe 2002 torna ad affidarsi all’italiano per mettere a nudo le proprie emozioni, raccontando con schiettezza e poesia la fine di un amore.

Nei suoi 2min e 32sec “Dimenticato(te)” è insieme granitica presa di coscienza /lasciare andare chi ci ha fatto del male per tornare a volersi bene/ e celebrazione di una nuova stagione della vita, da assaporare senza paure e nella più totale libertà, ballando scomposti sul coinvolgente beat prodotto da Gianmarco Grande, all’insegna di un pop contaminato da influenze house e dance.

« "Ho dimenticato te per amarmi” sintetizza un po’ il concept del pezzo, lavorando al brano è diventato sempre più un mantra che continuo a ripetermi. Mi rendo conto che crescendo stanno cambiando le mie priorità, in amore resterò probabilmente un’inguaribile romantica ma mi auguro per il futuro di non perdere mai il focus su ciò che mi fa stare veramente bene», spiega l'artista.

Dimenticato(te) è lo stargate di accesso al nuovo EP di Sofia Sole che vedrà la luce nei prossimi mesi, dopo un’estate puntellata di impegni e appuntamenti live in giro per l’Italia.

Chi è Sofia Sole

Sofia Sole Cammarota è una cantautrice e polistrumentista milanese classe 2002.

Dopo aver studiato musica per più di 6 anni, nel 2019 partecipa a The Voice of Italy, schizzando al primo posto nelle tendenze italiane di YouTube al termine della puntata che l’ha vista tra le protagoniste con la cover del brano “People help the people”. Prosegue poi la formazione oltreoceano, al conservatorio AMDA a Los Angeles e alla New York University di Steinhardt.

A segnare il suo percorso musicale l’incontro e la collaborazione con il produttore statunitense di fama mondiale CeCe Rogers: “Emotional”, Il primo singolo di SOFIA SOLE prodotto da CeCe Rogers e pubblicato nel 2020, ha collezionato oltre 200mila stream ed è entrato in top 20 nella UK Upfront Club Chart. Rientrata in Italia, spariglia le carte del suo percorso artistico pubblicando, a marzo 2023, il primo inedito in italiano “Un Giro Di Troppo”.