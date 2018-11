Smashing Pumpkins a Firenze Rocks il 13 giugno: suoneranno lo stesso giorno dei Tool

Grande notizia per i fan degli Smashing Pumpkins. Il gruppo rock di Chicago infatti salirà sul palco di Firenze Rocks 2019 il 13 giugno. Vincitori del Grammy Award, acclamati pionieri dell'alternative-rock, gli Smashing Pumpkins sono in procinto di pubblicare il loro nuovo album "Shiny and oh so bright, vol. 1 / lp: No past. No future. No sun" il prossimo 16 novembre. Q Magazine ha definito il progetto come «glorioso e cupo» e, parlando del brano "Silvery Sometimes (Ghosts)" parla di «uno dei brani più potenti della loro carriera».



Il disco, registrato agli Sangri La Studios di Malibu (California) col produttore Rick Rubin e il chitarrista Jeff Schroeder, è il primo lavoro della band in oltre 18 anni che riunisce i membri fondatori Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin.



Formatisi a Chicago nel 1988, gli Smashing Pumpkins hanno rilasciato il loro album di debutto, "Gish", nel 1991 e ottenuto il successo planetario nel 1993 con l'album 4 volte multi-platino "Siamese Dream" e nel '95 con l'album 10 volte multi-platino "Mellon Collie and the Infinite Sadness".



In scena dal 13 al 16 giugno 2019 alla Visarno Arena di Firenze, il festival, giunto alla sua terza edizione, si prepara a bissare il successo delle annate precedenti che hanno visto convogliare oltre 350.000 spettatori giunti da tutto il mondo e portato sul palco stelle del calibro di Guns 'N' Roses, Aerosmith, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e System of A Down.

