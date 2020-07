Silvano Silvi, morto a 83 anni a Bologna uno dei primi rocker italiani, fondò il gruppo Gli Erranti

E' morto a Bologna a 83 anni Silvano Silvi, uno dei primi cantanti di rock 'n' roll italiano, voce e leader del complesso Gli Erranti, con cui ha inciso quasi tutti i suoi dischi. La sua canzone «Scrivi ti prego» del 1966 è stata con «Operazione sole» di Peppino Di Capri, dello stesso anno, il primo brano musicale ska italiano. Era nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 12 settembre 1936. Nel 1959 Silvi fondò il gruppo Gli Erranti, che con la prima formazione andò avanti fino al 1964, per proseguire con la seconda formazione fino al 1976. Nel 1976 compose la sigla del Motorshow (il titolo del brano è «Dragster») per gli arrangiamenti di Fio Zanotti. Con l'affermazione delle radio private si è dedicato all'attività di conduttore presso varie emittenti a partire dal 1974 e in seguito ha condotto vari programmi televisivi.



Per i suoi 80 anni nel 2016 Silvano Silvi ha pubblicato il libro dal titolo «La mia vita dolceamara» (Bolognese Editore). Il cantante si racconta in un'autobiografia romanzata che ripercorre tutti gli episodi della sua vita privata e lavorativa. Gli anni terribili della seconda guerra mondiale, poi il dopoguerra, i primi amori e i primi lavori. Ma anche la scoperta dei grandi cantanti rock and roll americani che gli cambiano la vita. Da qui, le prime tournée, le prime orchestre. A seguire, i successi e i riconoscimenti in ambito musicale, radiofonico e televisivo. Con un irresistibile piglio autoironico, Silvi non racconta solo la sua vita, ma tratteggia anche i contorni degli ultimi ottant'anni di storia con gli occhi di un inguaribile artista e sognatore.

