Silent Bob & Sick Budd, arriva il nuovo album "Habitat Cielo". Annunciate due date a Roma e Milnao

Dopo il successo di “Piano B” e “Piove ancora” - che hanno superato oltre 160 milioni di ascolti - venerdì 31 marzo sarà disponibile in fisico e digitale “Habitat cielo”, nuovo disco d’inediti che segna l’atteso ritorno in musica di Silent Bob. Il disco in uscita su etichetta Bullz Records, licenza esclusiva Believe Artist Services e disponibile in pre save, sarà anticipato dall’uscita di “Mamma ho l’ansia”, nuovo singolo che sarà fuori ovunque da questo

Venerdì 17 marzo su tutte le principali piattaforme digitali, prodotto interamente da Sick Budd, producer che insieme a Silent Bob ha saputo disegnare un’identità musicale unica ed inconfondibile. I due artisti annunciano anche a sorpresa le prime due date evento del loro “Habitat cielo tour” il prossimo 12 Maggio all’Orion di Roma e il 19 Maggio al Fabrique di Milano.