Shari, testo e significato Egoista: canzone di Sanremo 2023

Autori

Shari Noioso - L. Fenudi - R. Puddu - M. Pisciottu - S. Noioso

Ed. Sugarmusic/Lebonski/Brioche Ed. Mus./Red Music Edizioni Musicali/Senza Dubbi - Milano - Olbia (SS) - Milano - Modena

Significato

Esordiente ma con l'esperienza di Sanremo Giovani, Shari si avvale della collaborazione di Salmo per sconfinare dal pop al rap al soul anche per esorcizzare convenzioni sociali e sessuali.

Testo

Forse vorrei una ragazza normale

Che mi guardi e mi sorrida mentre le scrivo canzoni d’amore

Forse vorrei qualcuno da idealizzare

Che mi tenga apposto il cuore

Mentre svuoto la mente e forse

Forse vorrei un uomo che mi ascolti

Parlare dei problemi e dei posti in cui vorrei abitare

Forse vorrei

Solo qualcuno d’amare

Per poi fargli del male

Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima



Ti sembra normale guardarmi cosìChe neanche mi accorgo e sei dentro i miei jeansE il weekend passato l’ho passato in prima filaDal divano osservavo in silenzio la vita crollarmi davantiCerco di distrarmiMa mi perdo il filmSiamo distantiVoci sognantiDiventano addìHo bisogno di qualcunoPer sollevarmi se mi chiudoNon mi servisse più il tuo aiutoTi avrei mandato già a fanculoOdio chi non ha mai amato ma dice di averlo fatto (come te)Odio chi non prova niente e poi gioca col cuore di un altro (come me)Ci fossi tu qua con meMi sentirei un po’ meno egoistaMentre stappo sta birra che sa di theTu qua con me saresti un po’ meno egoistaPrendi in mano la vita un po’ com’èE saliSali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cimaForse vorrei, vorrei, vorrei, vorreiCi fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoistaForse vorrei, vorrei, vorrei, vorreiCi fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista