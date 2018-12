© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, due miti della canzone anni ‘60, insieme dal vivo. Dopo la calorosa accoglienza al recente album “Love and peace” (Sony Music) ricevuta dalla critica e dal pubblico, la singolare coppia è pronta per il tour, prodotto e realizzato da Trident Music, con la regia di Roberto Manfredi, che partirà lunedì 10 dicembre dal Teatro Verdi di Firenze (ore 20,45). A seguire i due artisti saranno nelle principali città italiane: Roma (11 dicembre, Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli), Torino (13 dicembre, Teatro Colosseo), Bologna (15 dicembre, Teatro Manzoni), La Spezia (19 gennaio, Teatro Civico), Brescia (25 gennaio, Dis_play), Milano (29 gennaio, Teatro Ciak), Trento (31 gennaio, Auditorium Santa Chiara), Schio-Vicenza (1 febbraio, Teatro Astra). Sarà uno spettacolo di oltre due ore, che travolgerà il pubblico con un’inattesa energia.Una produzione di altissima qualità, suggestiva ed innovativa da un punto di vista tecnologico e scenograficamente ricca, per uno spettacolo improntato sulla storia delle loro carriere, non solo Equipe 84 e The Rokes ma anche sui loro percorsi individuali che tanto hanno dato alla scena musicale italiana. Immagini e video fortemente simbolici e rappresentativi verranno proiettati su un grande schermo, mentre la loro proverbiale rivalità verrà affrontata con molta ironia, come esempio di due identità e personalità artistiche che della loro differenza hanno fatto un punto di forza, unendosi per un progetto comune.