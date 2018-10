Sfera Ebbasta annuncia a sorpresa il nuovo tour: si parte da Roma

Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Rockstar”, già certificato triplo disco di platino nonché il disco più venduto in Italia nel primo semestre dell’anno (FIMI), e il tour in tutta Italia e in Europa con il suo “Sfera Ebbasta Rockstar tour” che ha contato oltre 50 date e milioni di spettatori, il rapper Sfera Ebbasta non si ferma e a sorpresa annuncia lo“ Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019”, tre imperdibili concerti nelle principali arene indoor che lo vedranno protagonista a partire dal 17 Aprile 2019.LEGGI ANCHE Gf Vip, Giulia Salemi svela: «Ho avuto storie d'amore con due rapper» Il tour debutterà dal Palalottomatica di Roma il prossimo 17 Aprile per proseguire al Palapartenope di Napoli il 19 Aprile e chiudere in grande stile al Mediolanum Forum, nella sua Milano, il 27 Aprile.