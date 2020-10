Sfera Ebbasta, da mezzanotte su Prime video arriva Famoso: la storia della scalata verso il successo

Un periodo di silenzio per prepararsi al meglio al lancio di un grande progetto. Si spiega così la recente assenza di Sfera Ebbasta dalle scene pubbliche. D'altronde, si legge in una nota: «Chi è famoso per davvero non ha paura di sparire, non ha bisogno di facile visibilità e torna quando ha un motivo per farlo». Il momento è arrivato, e ha tutti i presupposti per dare il via a una vera e propria svolta.

Sfera Ebbasta, un film in uscita e il nuovo album “Famoso”

Da mezznotte su Prime video, infatti, sarà disponibile Famoso - il film, la storia di due ragazini (Sfera Ebbasta e Charlie Charles) che sono passati dal sognare di cambiare la musica dentro un McDonald’s, a riuscirci davvero. La pellicola è diretta da Pepsy Romanoff per Except e prodotta da Island Records / Universal Music Italia. Famoso, racconta la genesi del Re della trap ed è anche un modo per assistere, da una prospettiva del tutto privilegiata, alla lavorazione del nuovo album, Famoso in uscita in tutto il mondo il prossimo 20 novembre, entrando direttamente in studio con i protagonisti. Oltre al personaggio, per la prima volta gli amici di una vita e i parenti ci raccontano la persona e i sacrifici fatti per passare dalle case popolari all’essere popolare, per diventare, appunto, Sfera Ebbasta.

Sfera Ebbasta, il nuovo album “Famoso” disponibile da oggi in preorder. Tra i feat anche Guè Pequeno e Marracash

Nel film si rintracciano la stima artistica e l’affetto, vero e genuino, che autentici giganti della musica mondiale esprimono per Sfera. Relazioni dirette di un artista che da Cinisello ha attraversato l’oceano per sedersi con totale naturalezza in studio con i miti del settore, con artisti che lo riconoscono come fratello, come un pari, come non era mai successo nel rap game italiano.

FAMOSO FUORI DAL 20.11.20.

PREORDINALO ORA A QUESTO LINK:https://t.co/yiQIVmjRP2 pic.twitter.com/4Sbp7xO8Uj — Sfera Ebbasta (@sferaebbasta) October 13, 2020

Sfera racconta anche di non essere mai entrato nel forum di Assago fino alla sera in cui ci ha suonato per la prima volta. Proprio dal forum che all’epoca fu il segno di un successo nazionale, partirà con due speciali concerti anteprime il 13 e 14 settembre 2021, il suo nuovo tour live che toccherà le principali città del paese. Il tour prodotto da Trident Music, in collaborazione con Thaurus, sarà una ulteriore occasione per alzare l’asticella in termini di innovazione e mantenere uno standard mondiale. Le date sono state programmate a settembre, periodo in cui sia ragionevolmente prevedibile una ripresa della normalità dei concerti e Trident Music, per la prima volta, si impegna a garantire il rimborso dei biglietti acquistati in caso i concerti dovessero essere ulteriormente rinviati per l’emergenza coronavirus.

Il cerchio nella carriera di Sfera Ebbasta si è sempre allargato; è partito dal quartiere, dalla sua Milano per poi espandersi nel paese e nel mondo. Ma oggi Sfera, che come sua mamma dice nel film “ha sempre tenuto i piedi per terra”, non dimentica Cinisello Balsamo. Dal 16 novembre sarà anche disponibile “Famoso – A visual story”, un’esposizione fotografica interamente dedicata al Museo di Fotografia Contemporanea (MUFOCO), partner di Triennale Milano che sarà aperta gratuitamente a tutto il pubblico. Il MUFOCO, apre così le porte alla Milano Music Week ospitando uno dei suoi cittadini più famosi. La mostra sarà introdotta proprio da Luca De Gennaro, curatore artistico della settimana milanese della musica. La mostra non si limiterà alle sale del Museo ma esporrà all’esterno, nella centrale Piazza Gramsci, alcuni degli scatti più iconici.

Per raccontare il progetto Famoso in tutte le sue sfaccettature c'è ancora una sorpresa. Rolling Stone torna in edicola a metà novembre con uno speciale numero monografico interamente dedicato a Sfera. La storica testata, riferimento indiscusso ed iconico per la scena musicale mondiale, è da sempre oggetto di culto per il popolo della musica e ha deciso di tornare in edicola con un numero speciale, costruito insieme a Sfera per portare ai fan l’intero dietro le quinte del progetto.

