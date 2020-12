Sergio Sylvestre: esce "Safe", il suo nuovo singolo con il featuring di Ivana Lola

Esce oggi, mercoledì 9 dicembre, "SAFE", l’atteso ritorno del big boy dalla voce inconfondibile, Sergio Sylvestre, insieme ad Ivana Lola. Un nuovo singolo, prodotto da MR AC, Co-Prodotto da Vincent Arena e registrato all’AC Recording Studio di Los Angeles.



“Safe” è un singolo molto ritmato dal respiro internazionale che racconta la voglia di resistere alle pressioni della vita, amorose, sociali, personali, utilizzando il sinonimo della battaglia. La voce di Sergio Sylvestre si fonde con quella di Ivana Lola, cantante Italo-Americana conosciuta negli States e in diversi paesi esteri come Tel Aviv. «È una canzone che si può scrivere solamente dopo un momento difficile » commenta Sergio .

«È stato molto emozionante mettere in musica un periodo così duro della nostra vita» commenta Lola.

Sergio Sylvestre dopo le polemiche e il periodo buio di questi mesi, lancia questo nuovo singolo «che è un simbolo di forza, rinascita e va contro tutti i pregiudizi razziali e morali» che hanno segnato la sua ultima apparizione al grande pubblico ,dalla polemica del ministro Salvini, agli insulti sui social.

Safe, è oggi disponibile su tutti i digital stores e piattaforme streaming.

© RIPRODUZIONE RISERVATA