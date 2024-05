Giovedì 23 Maggio 2024, 05:45

Ultimata nel 1885, con un Adagio che, per Bruckner, rappresentava il «lungo viaggio attraverso l’intera vita», l’Ottava Sinfonia, detta Apocalittica fu eseguita a Vienna dai Wiener Philharmoniker nel 1892 ottenendo un successo clamoroso.

KRAPFEN

Il compositore inviò una lettera di ringraziamento ai professori d’orchestra ma per il direttore della “prima”, Hans Richter, pensò a un ringraziamento più originale: lo aspettò all’uscita della sala da concerto con 48 krapfen fumanti. Storia e leggende che accompagnano il capolavoro che da questa sera a domenica viene proposto dal direttore Semyon Bychkov, fra i massimi eredi della scuola sovietica del Novecento, alla guida dell’orchestra di Santa Cecilia, di cui è ospite fin dal 1992. Nato a San Pietroburgo nel 1952 ed emigrato negli Stati Uniti nel ‘75, Bychkov ha raccolto trionfi con le più importanti orchestre del mondo. In passato è stato direttore musicale dell’Orchestre de Paris, direttore principale dell’orchestra WDR di Colonia e direttore principale della Semperoper di Dresda. Attualmente è direttore musicale della Czech Philharmonic. Alla première con i Wiener presenziò anche il compositore Hugo Wolf che di quella esecuzione scrisse: “Questa Sinfonia è la creazione di un gigante e supera per afflato mistico, abbondanza di idee e grandezza tutte le altre opere del maestro. Fu una completa vittoria della luce sulle tenebre. In breve, un trionfo che un imperatore romano non poteva augurarsi più bello”. Il concerto di domani sarà preceduto da un incontro con il musicologo Oreste Bossini, che dalle ore 19 in Spazio Risonanze, nell’ambito del ciclo di conferenze “Preludio”, illustrerà la Sinfonia.