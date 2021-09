Venerdì 10 Settembre 2021, 18:42 - Ultimo aggiornamento: 19:03

Canzoni, duetti, omaggi. Applausi veri, quelli dei 6 mila spettatori che hanno acquistato i biglietti per assistere fisicamente all'evento, "covid free" con green pass e distanziamento. E premi: dai 58 Dischi di platino consegnati a Marco Mengoni per le sue hit (l'ultima è "Ma stasera", tra i tormentoni dell'estate 2021) ai riconoscimenti alla carriera per Claudio Baglioni e Andrea Bocelli, passando per i successi di Sangiovanni, Madame e Mahmood. Appelli per la ripresa dei concerti a pieno regime, tramite l'utilizzo del certificato verde. Ma anche polemiche, ai Seat Music Awards 2021.

Non solo il botta e risposta tra Pio e Amedeo e Fedez, che continua tra diti medi sui social (come quello mostrato dal rapper in una storia su Instagram) e frecciatine ("Cadi nel patetico", insistono i due) dopo che i comici ieri durante il loro passaggio sul palco dell'evento trasmesso in diretta su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno attaccato il rapper - assente all'evento per non meglio specificati "impegni precedentemente presi" - sul tema della censura, accusandolo in sostanza di aver montato una polemica sul suo discorso al Primo Maggio per fare pubblicità ai suoi prodotti sui social.

Non è passato inosservato ai fan di Massimo Pericolo quanto denunciato dal rapper di Gallarate, tra gli ultimi a cantare nel corso della prima delle due puntate dei Seat Music Awards, dopo la mezzanotte, al termine della sua esibizione sulle note di "Stupido": "Ho dovuto cambiare il testo per portarlo in tele", ha detto Massimo Pericolo. La scure della censura si è abbattuta su un verso della prima strofa della sua canzone. Quello originale faceva: "Quando volevi scop*re spegnevamo la tv", che è diventato "Quando volevi giocare spegnevamo la tv". Il rapper ha ironizzato sulla vicenda presentandosi sul palco con una maglia con su scritto proprio "giocare".

Non è stato l'unico a dover accettare un compromesso per esibirsi durante i Seat Music Awards: come lui il duo degli Psicologi, anche loro arrivati sul palco diversi minuti dopo la mezzanotte, a chiusura della diretta. Nella loro "Spensieratezza" il verso in cui cantano "io berrò fino a vomitare un'altra volta ancora" è diventato "ti cercherò senza trovarti un'altra volta ancora", mentre nel ritornello il verso "stasera c'è una festa in un posto di merda" è stato accorciato.

Seat Music Awards, la scaletta della seconda serata

Chissà se dovranno vedersela con tagli del genere anche altri artisti, stasera. La scaletta della seconda serata dei Seat Music Awards - trasmessa sempre su Rai1, in diretta - prevede, tra le altre, l'esibizione di Blanco, uno che nei testi delle sue canzoni utilizza un linguaggio schietto e diretto, spesso con riferimenti al sesso (come nelle hit "Mi fai impazzire" e "Notti in Blanco"). Sul palco anche pesi massimi del rap italiano come Emis Killa & Jake La Furia, Guè Pequeno, oltre a Annalisa, Baby K, Loredana Bertè, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce e Dimartino, Deddy, Fred De Palma, Diodato, Ernia, Francesco Gabbani, Loretta Goggi, Il Tre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace, Negramaro, Noemi & Carl Brave, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt & Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, SHablo, Shade, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Tancredi. Si esibirà anche Emma, che quest'estate ha celebrato - con un anno di ritardo, causa pandemia - i suoi dieci anni di carriera con un tour che l'ha vista esibirsi di fronte a platee ridotte e a spettatori seduti e distanziati, partito proprio dall'Arena di Verona.

A parlare della crisi del settore, ieri, sono stati Marracash e Alessandra Amoroso. "Siamo stati zitti e buoni, come dicono i Maneskin, ma è arrivato il momento che chi ci governa prenda in mano la situazione, perché esiste uno strumento chiamato green pass che può aiutare finalmente a tornare alla normalità e il settore ne ha bisogno", ha detto il rapper, costretto a rinviare per l'ennesima volta il tour nei palasport legato al suo album "Persona", quattro volte Disco di platino per l'equivalente di 200 mila copie vendute. E la popstar salentina, che ha annunciato un concerto in programma il 13 luglio allo stadio San Siro di Milano, ha aggiunto: "La musica deve ricominciare davvero. La gente ne ha bisogno, così come i musicisti e anche noi artisti. Fateci ripartire".