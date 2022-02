Scaletta seconda serata Sanremo 2022: ordine cantanti da Elisa e Emma Marrone a Fabrizio Moro e Iva Zanicchi. Ospiti, attesa per Laura Pausini

Scaletta seconda serata Sanremo 2022 il 2 febbraio. Dopo i primi 12 Big che si sono esibiti ieri sera, stasera il Festival torna con gli altri 13 cantanti in gara. La prima classifica è stata già stilata: sono Mahmood-Blanco la coppia da battere. Nella seconda serata grande attesa per Elisa, Emma Marrone, Fabrizio Moro e il ritorno a Sanremo di Iva Zanicchi. Poi diversi giovani emergenti, alcuni dei quali dai talent della tv e dai social: Aka7even, Irama, Matteo Romano, Sangiovanni.

Rispetto alla prima serata, ci sarà un'esibizione in più: saranno 13 e non 12 i brani, per un totale di 25. L'ordine di ingresso dei cantanti, così come ieri, sarà ufficializzato nella tarda mattinata. Ma i nomi di chi farà il suo esordio sul palco dell'Ariston già ci sono. Anche in questo caso, i voti e la classifica arriveranno dalla giuria della sala stampa, composta dalla carta stampata e tv (un'unica componente), radio e web. Ognuna di queste tre avrà un peso di un terzo sul risultato e la somma dei voti darà la classifica. Al termine della seconda serata verrà stilata una classifica con tutti e 25 i brani in gara.

Aka7even – Perfetta così

DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Le Vibrazioni – Tantissimo

Matteo Romano – Virale

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso Occasionale

Gli ospiti della seconda serata: c'è Laura Pausini

A co-condurre sul palco insieme ad Amadeus, dopo Ornella Muti, ci sarà l'attrice Lorena Cesarini. Grande attesa per la super ospite della seconda puntata, Laura Pausini.