Scaletta seconda serata Sanremo 2022: ordine cantanti da Sangiovanni a Highsnob e Hu. Sul palco Elisa e Emma, ospiti Laura Pausini e Checco Zalone

Scaletta seconda serata Sanremo 2022 il 2 febbraio. Dopo i primi 12 Big che si sono esibiti ieri sera, stasera il Festival torna con gli altri 13 cantanti in gara. La prima classifica è stata già stilata: sono Mahmood-Blanco la coppia da battere. Nella seconda serata grande attesa per Elisa, Emma Marrone, Fabrizio Moro e il ritorno a Sanremo di Iva Zanicchi. Poi diversi giovani emergenti, alcuni dei quali dai talent della tv e dai social: Aka7even, Irama, Matteo Romano, Sangiovanni. Co-conduttrice sarà Lorena Cesarini, talento della serie "Suburra", tra i super ospiti l'attesa è tutta per Checco Zalone e Laura Pausini.

Sanremo 2022, classifica prima serata: Mahmood e Blanco primi, seguono La rappresentante di lista e Dargen D'Amico

La classifica della Sala Stampa della prima serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2022 pic.twitter.com/Yl6B87NL7S — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 2, 2022

Scaletta Sanremo 2022, i cantanti in gara la seconda serata

Rispetto alla prima serata, ci sarà un'esibizione in più: saranno 13 e non 12 i brani, per un totale di 25. L'ordine di ingresso dei cantanti è stato ufficializzato: apre Sangiovanni, poi Giovanni Truppi e Le Vibrazioni prima di Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, DitonellaPiaga con Donatella Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka7even. Chiude Highsnob e Hu. Anche in questo caso, i voti e la classifica arriveranno dalla giuria della sala stampa, composta dalla carta stampata e tv (un'unica componente), radio e web. Ognuna di queste tre avrà un peso di un terzo sul risultato e la somma dei voti darà la classifica. Al termine della seconda serata verrà stilata una classifica con tutti e 25 i brani in gara.

Scaletta Sanremo 2022, l'ordine (cliccando sulla canzone, testo e significato)

1. Sangiovanni – Farfalle

2. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

3. Le Vibrazioni – Tantissimo

4. Emma – Ogni volta è così

5. Matteo Romano – Virale

6. Iva Zanicchi – Voglio amarti

7. DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

8. Elisa – O forse sei tu

9. Fabrizio Moro – Sei tu

10. Tananai – Sesso Occasionale

11. Irama – Ovunque sarai

12. Aka7even – Perfetta così

13. Highsnob e Hu – Abbi cura di te



Gli ospiti della seconda serata: c'è Laura Pausini

A co-condurre sul palco insieme ad Amadeus, dopo Ornella Muti, ci sarà l'attrice Lorena Cesarini. Grande attesa per la super ospite della seconda puntata, Laura Pausini ma anche per Checco Zalone. Non ci sarà invece Luca Argentero, che ha dato forfait dopo la morte del padre della moglie Cristina Marino.

Sul fronte ospiti l'attesa - anche in casa Rai - è tutta per Checco Zalone, al debutto assoluto al festival, e per la sua performance tra musica e attualità che avrà, come sempre, i connotati dell'irriverenza e che promette di fare rumore. La veterana è Laura Pausini che presenterà il nuovo singolo, Scatola, firmato con Madame e Shablo, che accompagna il nuovo film Amazon Original "Laura Pausini - Piacere di conoscerti", con la regia di Ivan Cotroneo. La sua presenza sul palco sarà anche l'occasione per lanciare la nuova edizione dell'Eurovision Song Contest, che tornerà in Italia dopo il trionfo dei Maneskin, al Palaolimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio: a condurlo proprio la Pausini, Alessandro Cattelan e Mika e il trio al completo è atteso all'Ariston. Spazio ancora allo sport e alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: sarà lanciato il "concorso" per scegliere online l'inno dei Giochi tra due canzoni affidate alle voci di Arisa e Malika Ayane. Sul "palco sull'acqua", a bordo della Costa Toscana ormeggiata al largo di Sanremo, la scena sarà per Ermal Meta con Un milione di cose da dirti, il brano che l'anno scorso si classificò al terzo posto.