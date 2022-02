Scaletta quarta serata Sanremo 2022: cover, duetti e ospiti. Torna Vessicchio, co-conduttrice Maria Chiara Giannetta

Scaletta quarta serata cover Sanremo 2022, il 4 febbraio. Il Festival è arrivato alla sua serata chiave. Stasera i cantanti in gara nella 72esima edizione di Sanremo, si esibiranno con le cover di pezzi storici, che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Torneranno sul palco tutti e venticinque - come è stato ieri e come sarà nella finale di domani - e uno dopo l'altro canteranno in coppia con ospiti speciali o da soli.

APPROFONDIMENTI ADNKRONOS Video PERSONE Foto IL FESTIVAL Drusilla Foer e la battuta e la Zanicchi FESTIVAL Classifica terza serata SANREMO 2022 FantaSanremo SANREMO 2022 Chi è Gianluca Gori, l'alter ego di Drusilla Foer:... I VOTI Sanremo 2022, pagelle look: Cremonini strega l'Ariston (8),... SANREMO 2022 Achille Lauro provoca ancora a Sanremo, pantaloni slacciati sul... I VOTI Sanremo 2022, pagelle terza serata: Drusilla e la stoccata alla...

Vedremo artisti del calibro di Arisa, che canterà con Aka7even, Malika Ayane insieme a Matteo Romano, Nek in coppia con Massimo Ranieri e Loredana Bertè a fare un duetto esplosivo con Achille Lauro. La co-conduttrice di serata sarà Maria Chiara Giannetta, attrice della serie tv Blanca. Previsto anche un intervento dell'attore Lino Guanciale. Dal palco della Costa Toscana, invece, un momento live con i Pinguini Tattici Nucleari.

Sanremo, Iva Zanicchi gela Drusilla Foer: «Hai qualcosa più di me». Ma la risposta spiazza la cantante

Ariston in piedi per Cesare Cremonini: show, eleganza ed emozione. E si congeda con "50 Special"

Scaletta serata cover Sanremo 2022

1. Le Vibrazioni – Live and let die di Paul McCartney, con Sophie and the Giants (testo Tantissimo)

2. Ditonellapiaga con Donatella Rettore – Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli (testo Chimica)

3. Michele Bravi – Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi di Lucio Battisti (testo Inverno dei fiori)

4. Massimo Ranieri – Anna verrà di Pino Daniele, con Nek (testa Lettera al di là del mare)

5. Fabrizio Moro – Uomini soli dei Pooh (testo Sei tu)

6. Rkomi – Medley di Vasco Rossi, con Calibro 35 (testo Insuperabile)

7. Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André, con Vinicio Capossela (testo Tuo padre, mia madre, Lucia)

8. Tananai – A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, con Rose Chemical (testo Sesso Occasionale)

9. Noemi – (You make me feel) A natural women di Aretha Franklin, (testo Ti amo non lo so dire)

10. Ana Mena – Medley, con Rocco Hunt (testo Duecentomila ore)

11. Iva Zanicchi – Canzone di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva (testo Voglio amarti)

12. Gianni Morandi – Medley delle sue canzoni, con Mousse T (testo Apri tutte le porte)

13. Achille Lauro – Sei bellissima di Loredana Bertè, con Loredana Bertè (testo Domenica)

14. Dargen d'Amico – La bambola di Patty Pravo (testo Dove si balla)

15. Emma – Baby one more time di Britney Spears, con Francesca Michielin (testo Ogni volta è così)

16. Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza di Gino Paoli (testo Brividi)

17. Matteo Romano – Your song di Elton John, con Malika Ayane (testo Virale)

18. Yuman – My Way di Frank Sinatra, con Rita Marcotulli (testo Ora e qui)

19. Aka7even – Cambiare di Alex Baroni, con Arisa (testo Perfetta così)

20. Sangiovanni – A muso duro di Pierangelo Bertoli, con Fiorella Mannoia. (testo Farfalle)

21. La Rappresentante di Lista – Be my baby di The Ronettes, con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra (testo Ciao, ciao)

22. Highsnob e Hu – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, con Mr Rain (testo Abbi cura di te)

23. Giusy Ferreri – Io vivrò senza te di Lucio Battisti, con Andy dei Bluevertigo (testo Miele)

24. Irama – La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, con Gianluca Grignani (testo Ovunque sarai)

25. Elisa – What a feeling di Irene Cara da Flashdance (testo O forse sei tu)

Drusilla Foer, il monologo sull'unicità a Sanremo: «Pensare senza pregiudizio e senza vergogna»

La classifica generale della terza serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2022 pic.twitter.com/t0MPtQyAhk — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 4, 2022

Anticipazioni, le cover

Per molti, quella di stasera è una delle serate più attese. Ascoltare gli artisti interpretare brani di successo del passato è sempre interessante e, in certi casi, emozionante. Lo sarà per Massimo Ranieri, che canterà "Anna verrà" dell'immortale Pino Daniele, insieme a Nek. Attesa anche per Aka7even che si esibirà insieme ad Arisa sul brano "Cambiare" di Alex Baroni, un altro artista scomparso prematuramente. Achille Lauro canterà "Sei bellissima" insieme a Loredana Bertè, mentre Emma duetterà con Francesca Michielin (in questa ediziona anche sua direttrice d'orchestra) sul brano "Baby one more time", di Britney Spears.

Sanremo 2022, Emma inseguita dai carabinieri dopo il Festival riprende la scena col cellulare: «Quanto vale al FantaSanremo?»

Drusilla Foer, il monologo sull'unicità a Sanremo: «Pensare senza pregiudizio e senza vergogna»

Gli ospiti e il ritorno di Vessicchio

Dopo i Maneskin, Checco Zalone, Laura Pausini e Cesare Cremonini, stasera gli ospiti saranno i cantanti che si esibiranno nei duetti con i concorrenti. Da Arisa e Loredana Bertè, a Rocco Hunt e Vinicio Capossela, passando per Gianluca Grignani, Nek e Mr Rain. Salirà sul palco anche l'attore Lino Guanciale, ma il protagonista più atteso è il maestro Beppe Vessicchio, rimasto fuori nelle prime tre serate per il Covid e stasera finalmente di nuovo al suo posto. Niente da fare per il ritorno di Fiorello. La sua partecipazione, a meno di sorprese, non andrà l'oltre la prima serata.

Chi è Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta, che ha conquistato il cuore del pubblico prima nella divisa del capitano Anna Olivieri di Don Matteo, poi nei panni di Blanca, l'intuitiva e tenace profiler non vedente protagonista della fortunata e innovativa fiction di Rai1, corona con il festival una stagione da incorniciare. Laureata in Lettere e Filosofia, ha all'attivo anche un'esperienza musicale: ha partecipato al video del singolo Sembro matto di Max Pezzali per la regia di regia di Cosimo Alemà.