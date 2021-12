Sanremo, Tommaso Paradiso possibile conduttore: può affiancare Amadeus

Tommaso Paradiso potrebbe presto essere annunciato come co-conduttore di Sanremo 2022. Dopo aver svelato i cantanti che si sfideranno sul palco, il direttore artistico Amadeus sta trattando con i personaggi che dovranno affiancarlo all'Ariston, dall'1 al 5 febbraio prossimo. Secondo il settimanale "Chi", un nome sarebbe già certo ed è l'ex cantante dei Thegiornalisti, ormai avviato nella carriera da solista. In lizza anche Alessia Marcuzzi ed il solito Fiorello, che a differenza del conduttore non ha ancora chiarito circa il suo ritorno alla kermesse.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Foto TELEVISIONE Amadeus gela Francesco Monte sul “caso” Ana Mena IL FESTIVAL Sanremo Giovani 2022, chi è Yuman IL FESTIVAL Sanremo 2022, cercasi sponsor dopo l'addio di Tim

Sanremo, Amadeus gela Francesco Monte sul “caso” Ana Mena: «Stranieri tra i big? Non è la prima volta»

Tommaso Paradiso a Sanremo? L'indiscrezione

Amadeus si prepara ad annunciare il cast del festival 2022. Tommaso Paradiso potrebbe essere il primo grande ospite ad essere ufficializzato. Il cantante dovrà affiancare il conduttore e direttore artistico sul palco in almeno una serata. Paradiso, che ha lanciato ieri il suo ultimo singolo intitolato "La stagione del cancro e del leone", non ha ancora ufficializzato la sua presenza (Amadeus l'avrebbe voluto in gara). Lo scorso anno l'onore di salire sul palco più famoso d'Italia in co-conduzione era toccato all'attrice Matilda De Angelis, alla cantante Elodie, alla supermodella Vittoria Ceretti e alla giornalista Barbara Palombelli.

Sanremo Giovani, la gara. Amadeus presenta i big e le canzoni

Chi è Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso è un cantautore italiano, nato a Roma nel 1983. Cresciuto nel quartiere prati, ha studiato al Liceo Classico e ha una laurea in Filosofia. Nel 2009 ha fondato la band Thegiornalisti insieme a Marco Antonio Musella e Marco Primavera, di cui è stato frontman fino al 2019, anno in cui ha deciso di sciogliere il gruppo per cominciare la carriera da solista. E' un tifoso della Lazio.