Si preannunciano "rigorosissime" le misure di sicurezza del Festival di Sanremo 2021 contenute nel protocollo che la Rai ha spedito ieri pomeriggio al comitato tecnico scientifico per approvazione. Gli esperti stanno vagliando in queste ore il fascicolo redatto dai funzionari di viale Mazzini delegati all'organizzazione del Festival, sul cui contenuto non avrebbero riscontrato difformità rispetto alle norme pensate per impedire i contagi e limitare l'ulteriore diffusione del virus.

Sanremo 2021, ecco il protocollo Rai: «Niente pubblico in sala né programmi collegati». In onda dal 2 al 6 marzo

Il responso definitivo dell'organismo coordinato dal dottor Antonio Miozzo, al quale la Rai si è rivolta dopo le tensioni suscitate dalle perplessità dei ministri Speranza e Franceschini, è atteso già per domani pomeriggio. Niente rinvio: il Festival si farà dal 2 al 6 marzo. Il ruolo del Cts, infatti, è solo quello di offrire consulenza alla Rai sulle modalià di svolgimento della kermesse. Ma è già polemica. Con una nota, il Codacons ha criticato il contenuto - in parte già trapelato - del protocollo: "Apprezziamo lo sforzo fatto dalla Rai nel tentativo di tutelare la sicurezza nel corso del prossimo Festival di Sanremo, ma riteniamo che nemmeno il corposo protocollo presentato dall'azienda al Cts possa garantire la salute pubblica. Il vero problema è che il Festival non si svolge solo all'Ariston, ma coinvolge tutta la città di Sanremo e attira un numero enorme di cittadini, giornalisti e fans che si riversano nel piccolo comune nei giorni della kermesse, dando vita ad assembramenti incontrollabili. Chiediamo al Cts di pronunciarsi contro l'opportunità di far svolgere il Festival in piena pandemia e ribadiamo la necessità di rimandare l'evento ad altra data".

Il protocollo, dopo l'approvazione del Cts, sarà trasmesso dalla Rai al Comune di Sanremo, che a sua volta dovrà predisporre tutte le misure per garantire la sicurezza in città nei giorni del Festival: "Oggi è stato fatto il primo passo, ed è stato deciso giustamente, di fare un festival in sicurezza, purtroppo per la città, per i turisti, per i cittadini, ridimensionato e poi aspettiamo i dettagli del protocollo sanitario del CTS per capire come gestire ogni passaggio", ha detto stamattina ai microfoni di Rtl 102.5 il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

