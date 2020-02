Sanremo 2020, Leo Gassmann con beffa batte Fasma con lo 0,1% di differenza

Ore 20.53 L'inizio, sobrio, è affidato alla classifica dopo la terza serata: Bugo e Morgan stabili in fondo, Francesco Gabbani, Piero Pelù e Le Vibrazioni sul podio. Stasera voterà solo la sala stampa, che presumibilmente rivedrà tutto (speriamo). Amadeus è stranamente rapido, e lancia subito la prima sfida delle Nuove Proposte: Tecla contro Marco Sentieri.

Ore 21.01 Inizia Tecla. Sedici anni, viso pulito, voce pulita, tutto molto pulito. Pure troppo.

Ore 21.05 Sta a Marco Sentieri, ovvero l'esatto opposto di Tecla. Quello che possiamo definire "L'uomo della striscia" (con esclusivi riferimenti all'abbigliamento, ovviamente), stavolta ha cambiato colore: la linea che lo attraversa da testa a piedi è rossa, l'altra sera gialla. Il testo della canzone, "Billy Blu", è comunque molto forte.

Ore 21.10 Abbiamo parlato troppo presto: Amadeus comincia a temporeggiare. Alla fine dà il verdetto: Tecla batte Sentieri, la ragazza va alla finalissima, la "striscia" di Marco si interrompe.

Ore 21.13 Altra sfida interessante: Leo Gassmann, filgio di Ale, contro Fasma, figlio di se stesso. Chi vincerà?

Ore 21.14 Comincia proprio il bel Leo. Che ha pure una bella voce. Quando dici che il fato ti vuole bene. Non a caso la canzone si chiama "Vai bene così".

Ore 21.19 Fasma tenta l'impossibile con la sua "Per sentirmi vivo". Ce la mette tutta, sembra anche crederci per un momento. Gassmann sorride come chi la sa lunga.

Ore 21.25 Antonio, l'assistente di palco di Amadeus, ormai sta in scena più di lui. La sfida fra Gassmann e Fasma sembra essere più combattuta del previsto: «Chi vince, vince per il 50,1%».

Ore 21,26 La vita sa essere molto beffarda. Chiedetelo a Fasma. Gassmann, oltre a essere bello e bravo, vince con lo 0,1% di differenza. E poi dice con accento spiccatamente coatto: «Grazzzie ragazzzi, siete ggentilissimi!». È un po' come se la Juve vincesse 1 a 0 contro il Cittadella al 95esimo con autogol.

Ultimo aggiornamento: 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA