Sanremo Giovani, da Shari a gIANMARIA e Sethu: ecco i 6 che andranno tra i big. Amadeus dedica la serata a Mihajlovic

Tutto pronto al Teatro del Casinò di Sanremo dove questa sera Amadeus condurrà la finale di Sanremo Giovani, portando a casa anche il cast definitivo dei cantanti in gara a Sanremo 2023. Dei 12 finalisti che sfideranno in diretta su Rai1 dalle 21.15 ben la metà, i primi 6 qualificati diventeranno parte del cast in gara del Festival di febbraio.