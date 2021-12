Sanremo Giovani, chi è Yuman il ragazzino diventato big

Yuman va a Sanremo da vincitore dell'edizione Giovani. Una vittoria con Mille Notti, proclamata da Amadeus, sancita in una finale con altri dodici finalisti. Classe ‘95, Yuman nasce a Roma da padre capoverdiano e mamma romana. La musica diventa fin da subito un bisogno, una missione per lui. Non ancora maggiorenne, inizia a scrivere i suoi primi brani e nel 2015, vive tra Londra e Berlino, per continuare il suo percorso artistico e umano, immerso nei tessuti stimolanti delle due città.

Nel 2016 torna a Roma ed entra in contatto con la Leave Music, che se ne innamora e decide di produrlo, affiancandogli Francesco Cataldo come produttore artistico. Nascono nuovi brani e nel 2017 firma per Universal Music.

Il 9 novembre 2018 esce “Twelve”, il primo singolo, mixato da Chris Lord Alge (Green Day, Muse, Joe Cocker), che entra in rotazione in Radio e arriva in vetta ad alcune importanti playlist Spotify, come Viral 50 Italy e Viral 50 Swiss.

A marzo 2019 esce il secondo singolo “Run”, inserito nella DSCVR New Music Italia di Vevo, la playlist dedicata ai nuovi artisti da tenere d'occhio. Grazie a "Run", Yuman viene notato anche in Germania: parte un tour estivo e viene ospitato dal Die Pierre M. Krause Show del network nazionale SWR3. Non solo.

In primavera, Yuman è sulla copertina de Il Venerdì di Repubblica, assieme a Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez, MTV lo proclama "Artista del mese" e YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019.

A settembre esce disco d’esordio “Naked Thoughts”, che Yuman presenta a Radio1 Music Club, Radio2 Social Club e Radio1 Note di sport. Nel 2019 è ospite di "Retape", la rassegna curata da Ernesto Assante, critico musicale e editorialista de La Repubblica, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ed è uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso festival “South By Southwest” (SXSW), che si svolge ogni anno a Austin, in Texas.

A metà del 2021, Yuman pubblica il suo nuovo singolo, “I AM”, che presenta in Italia e in Gran Bretagna e viene trasmesso anche in Croazia, in Berglio e in North Carolina. Il video esce anteprima esclusiva su Billboard Italia.

Yuman unisce la passione al lavoro, la musica alla sua spiccata sensibilità. Cade e si rialza sempre. Perché una cosa è certa: anche se attraversiamo momenti difficili, la musica in qualche modo ci salverà.

Ora la sfida a Sanremo, la sfida ad altri 24 big, proprio come lui...