Sanremo Giovani, via alla gara: i primi tre vanno all'Ariston. Amadeus presenta i 22 big: ecco le canzoni

Dal primo al cinque febbraio al Festival di Sanremo ci saranno anche tre giovani. Tre ragazzi che gareggeranno con i più grandi, con 22 big, mostri della canzone italiana. Dal Casinò di Sanremo, Amadeus, teletrasportato dallo studio de I Soliti Ignoti, ha presentato i primi tre big prima di cominciare la vera e propria competizione.

I big ospiti della serata

La prima a salire sul palco è stata Emma, vincitrice del Festival nel 2012 con Non è l’Inferno. «La prima cosa che mi viene in mente oggi è l’orchestra alle mie spalle, una sensazione unica che non vedo l’ora di rivivere qui». Ma Emma a Sanremo è di casa perché nel 2015 è stata anche presentatrice con Carlo Conti, nella 65esima edizione del Festival. Dopo sei anni torna da cantante con la canzone «Ogni volta è così».

Elisa ha il Covid, non sarà a Sanremo giovani: «Una forma leggera»

Il secondo big a salire sul palco al fianco di Amadeus è Massimo Ranieri. Lunghissimi applausi per lui, per un grande artista che dopo 25 anni gareggerà nuovamente a Sanremo. «Per me è una gioia immensa, una gioia che regalerai anche a tutto il pubblico». «È inammissibile che manchi dal 97’, questo è il tuo settimo Sanremo», dice Amadeus. La sua canzone? «Lettera al di là del mare».

Poi tocca a Sangiovanni. «Per me è un’emozione incredibile. Io sono contentissimo, mi sento a casa qui sul palco, sono contentissimo di cantare, è il mio modo di comunicare e Sanremo è molto importante per un ragazzo come me che deve dire tante cose». A Sanremo l’ex ragazzino di Amici canterà «Farfalle».

LE CANZONI

Emma - Ogni volta è così



Massimo Ranieri - Lettera al di là del mare

Sangiovanni - Farfalle

Iva Zanicchi - Voglio amarti

Achille Lauro - Domenica

Aka 7seven - Perfetta così

Michele Bravi - Inverno dei fiori

Dopo due giovani, arriva Iva Zanicchi con alle spalle 10 Festival e tre vittorie sul palco del Teatro Ariston (1967, 1969 e 1974). Come per Massimo Ranieri anche per lei il pubblico del Casinò le riserva un grande applauso: «È proprio vero che bisogna arrivare a una certa età per meritare una standing ovation così..». Poi a tradimento Amadeus gli fa cantare Zingara…

Dopo Iva è la volta di Achille Lauro che ha un personale record: quattro partecipazioni consecutive, dal 2019 a oggi. «Le emozioni qui non mancano mai, volevo ringraziati Amadeus di avermi permesso di essere ancora qui con voi». Sul palco Achille non sarà però da solo: «Sarò accompagnato dal coro gospel di Harlem».

Dopo il performer che fa sempre tanto discutere tocca a Aka 7seven che viene presentato da un video di Gigi D’Alessio: «Luca ti faccio i miei migliori auguri per Sanremo, spacca tutto mi raccomando»

Poi arriva Michele Bravi e la sua gioia: «Non sapevo nulla, mi ha fatto un regalo bellissimo Amadeus. Pensa che mia mamma non mi crede che io non sapessi nulla…».

In aggiornamento