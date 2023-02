Fiorello a Sanremo per il dopofestival, l'annuncio di Amadeus al Tg1. Ecco quando andrà in onda

Fiorello sarà a Sanremo. 'Viva Rai2' si sposta su Rai1 e diventa il 'dopofestival' per le prime quattro serate del 'Festival di Sanremo. Lo hanno annunciato Amadeus durante il Tg1 delle 20.

Viva Rai 2, quando andrà in onda

Da martedì 7 a venerdì 10, Fiorello condurrà dal Glass di via Asiago a Roma il suo show, che manterrà le caratteristiche di infotainment e varietà su strada, con ospiti, balletti, commento delle notizie festivaliere, potendo contare anche sull'inviato a Sanremo Gabriele Vagnato, ma cambierà titolo in 'Viva Rai2... Viva Sanremo! Di Nottè. Le quattro puntate in onda nella notte di Rai1 verranno poi mandate in replica la mattina dopo nella normale collocazione di 'Viva Rai2' alle 7.15 sulla seconda rete.

«Ho voluto condividere questa notizia con un amico mio, di Sanremo e del Festival, Fiorello, che io chiamo 'ciurì...», ha affermato il conduttore e direttore artistico del festival, Amadeus, nel corso del Tg1, prima di collegarsi con lo showman siciliano, che in mano teneva una statuetta di Hulk.