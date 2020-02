Sanremo, premio Lunezia a Diodato per il brano “Fai rumore”

Alla vigilia del festival di Sanremo, viene assegnato il Premio Lunezia ai migliori testi dei big in gara e dei giovani. Stefano De Martino, Dario Salvatori, Loredana D’Anghera e Beppe Stanco rendono note le scelte. Il Premio Lunezia per Sanremo va a Diodato per il testo “Fai rumore”. «La struttura e l’intensità del testo annunciano un emozionante appuntamento con la musica», afferma il patron De Martino. Per il critico musicale Dario Salvatori, membro della Commissione del riconoscimento «Diodato sembra suggerire l'arte del conversare smooth. Riproporsi in amore è quasi un gesto dovuto. Ma non avvicinatevi troppo e cercate il contatto visivo senza esagerare. Nessun imbarazzo. Un intonarumori sussurrato».

Tra gli 8 giovani in gara il Comitato d’Ascolto presieduto da Loredana D'Anghera (direttore artistico Lunezia Nuove Proposte) indica il brano “Nel bene e nel male” di Matteo Faustini. «Nel brano di Faustini l’alternanza con il recitato è in equilibrio con il crescendo della canzone. Uno stile di scrittura e interpretazione che evoca il passato e che per fortuna qualcuno non ha dimenticato», spiega Loredana D’Anghera. Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria e Siae. La manifestazione gode inoltre della collaborazione di Rai Iso Radio e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari.



