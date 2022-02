Sanremo 2022, i look della finale: le pagelle. Sabrina Ferilli indosserà Alessandro Dell'Acqua

Sanremo 2022, serata finale, leggi "ultima occasione per conduttori e cantanti in gara di stupirci con gli outfit o essere bocciati per sempre" (si fa per dire): di solito finale fa rima con look scoppiettante. E questa sera ci sarà anche Sabrina Ferilli che promette belle mises. La co-conduttrice dell'ultima serata vestirà Alessandro Dell'Acqua, il direttore creativo di Numero 21, suo amico e stilista fidatissimo. E se ieri sera, nella serata delle cover, sembrava che tutti si fossero messi d'accordo per indossare il bianco, questa sera conoscendo i nostri po...ehm, cantanti, il nero potrebbe prevalere. Ecco le nostre pagelle in diretta.

Scaletta finale Sanremo 2022

Le pagelle dei look in diretta