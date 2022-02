Sanremo 2022: Giovanni Truppi vince il Premio Lunezia

Martedì 1 Febbraio 2022, 12:29

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma c’è già il primo verdetto. Come da tradizione, infatti, a poche ore dall’inizio della kermesse, il Premio Lunezia esprime le indicazioni sui testi dei big in gara. Quest’anno a portare a casa il riconoscimento è Giovanni Truppi. A rendere nota la scelta è Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 26 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André. Foto: Mattia Zoppellaro via Ufficio Stampa Daniele Mignardi Promopressagency Music: "Elevate" from Bensound.com

