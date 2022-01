Sanremo 2022, Giovanni Truppi vince il Premio Lunezia con il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Sale l'attesa per il Festival di Sanremo, a un giorno dall'inizio della kermesse. Intanto il cantautore napoletano Giovanni Truppi può già festeggiare la vittoria del Premio Lunezia, assegnato per il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia”. Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 26 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, ha commentato: «Merita il Premio Lunezia per la capacità di raccontare un'Italia solo apparentemente minore e perfettamente contemporanea. Dimostrando che è possibile essere un artista indipendente anche a quarant'anni. Anche al Festival di Sanremo».

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Matteo Berrettini tra gli ospiti LA BATTUTA Sanremo 2022 SPETTACOLI Foto

Sanremo, endorsement del cardinale Ravasi: il Papa gli ha regalato un disco di Caterina Caselli

Sanremo 2022, Amadeus su Fiorello: «Ero quasi convinto non venisse, già pronta la sua sagoma»

Oltre al Patron Stefano De Martino, i portavoce della Commissione Lunezia sono Dario Salvatori, Mariella Nava, i direttori artistici Loredana D'Anghera, Beppe Stanco, Roberto Benvenuto, Marina Pratici e la giornalista Selene Pascasi. La XXVII edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna) si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2022 in varie tappe nazionali. Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria, Nazionale Italiana Cantanti e Siae. La manifestazione gode, inoltre, della collaborazione di Rai Isoradio e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari per cura di Savino Zaba. Il 17 Gennaio si sono riaperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia 2022.