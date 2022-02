Diretta Sanremo 2022, terza serata: Drusilla Foer con Amadeus, superospiti Saviano e Cremonini

L'istrionica Drusilla Foer affianca stasera Amadeus sul palco dell'Ariston, per la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Questa sera si esibiscono i 25 cantanti in gara (qui la scaletta), per la prima volta tutti insieme. I superospiti sono lo scrittore Roberto Saviano, per il trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, e il cantante Cesare Cremonini, che celebra i suoi primi 20 anni di carriera. E poi spazio ad Anna Valle, protagonista di una nuova fiction Rai, ed a Martina Pigliapoco, la carabiniera che ha salvato una donna dal suicidio. A bordo della Costa Toscana, con Fabio Rovazzi e Orietta Berti, si esibisce Gaia con "Cuore Amaro".

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Chi è SPETTACOLI Video PERSONE Foto SPETTACOLI Video FESTIVAL Sanremo 2022, Highsnob e Hu: «Stanotte non abbiamo dormito... FESTIVAL Roberto Saviano parlerà di Falcone e Borsellino MUSICA Cesare Cremonini a Sanremo 2022, chi è il super ospite... IL CASO Sanremo 2022, Orietta Berti stronca il Festival: «E'...

Mahmood e Blanco conquistano Spotify: «Brividi» nella top 5 globale

Sanremo 2022, diretta terza serata

Si parte alle 20.40 con il Prima Festival su Rai Uno.