La moglie di Amadeus: «Per lui ho rinunciato alla carriera»

Domenica 9 Gennaio 2022, 17:07

Giovanna Civitillo si racconta per la prima volta a cuore aperto. A ‘Domenica In’ ripercorre con Mara Venier gli inizi della sua carriera da ballerina e showgirl, sino all’incontro con il marito Amadeus e dichiara: “Ho trascurato la carriera per l’amore. Quando ho incontrato Amadeus è terminata la mia carriera ma mi ha stravolto la vita, me l’ha migliorata. Ho realizzato il mio vero sogno, quello di costruire una famiglia. Io non rimpiango nulla, sono proprio felice!” www.raiplay.it