Roma-Sanremo, un viaggio lungo 71 anni: domenica su Isoradio la storia del Festival raccontata dai protagonisti

Strada facendo racconteranno Sanremo 21 e i suoi 71 anni di storia: 650 km di musica riletti da Dario Salvatori e Gianmaurizio Foderaro attraverso i ricordi dei protagonisti del Festival della canzone italiana. All’appuntamento del 2 marzo manca veramente poco. E anche il viaggio in direzione Sanremo sarà l’occasione ideale per riflettere sulla musica dei decenni passati e sulla particolare edizione che ci aspetta, segnata dalla pandemia.

Si partirà domenica 28 febbraio dalle ore 12 su Rai Isoradio (in Fm sui 103,3) con il programma «Roma – Sanremo, un Viaggio lungo 71 anni» condotto da Salvatori e Foderaro, che faranno da «guida» lungo l'itinerario tra buona musica e notizie. Non mancheranno i collegamenti con gli artisti che sul palco dell’Ariston si sono esibiti (Ermal Meta, Gigi D’Alessio, Noemi) e chi invece debutterà quest’anno come Fulminacci. Un vero e proprio programma itinerante dalla Capitale alla Città dei fiori, con gli aneddoti e i racconti dei due esperti del Festival che negli anni l’hanno raccontato alla radio, in tv ed in tante pubblicazioni. Un modo per prepararsi al Festival e anche per conoscere, attraverso la musica, la storia ed il costume del nostro Paese. Durante il percorso, diverse fermate per prendere a bordo i nuovi protagonisti di oggi e i veterani. Da Ermal Meta a Gigi D’Alessio, da Rossana Casale a Noemi, da Michele Zarrillo a Fulminacci, con il giornalista Paolo Giordano e Jupiter (l’astrologo di Rai 1 ed Isoradio) . Comincia il viaggio

