Sanremo 2021, Amadeus vuole portare gli Abba sul palco dell'Ariston

Far esibire gli Abba a Sanremo 2021 è uno dei colpi che Amadeus, il conduttore della kermesse musicale, sta cercando di mandare a segno. Ne ha parlato lui stesso a "Sanremo di sabato", su Radio 2, dove è stato ospite di Monica Marangoni: dopo la reunion dei Ricchi e Poveri, infatti, la comparsa degli Abba sul palco dell'Ariston sarebbe una vera novità. L'eventuale partecipazione del celebre quartetto svedese, che con hit come Mamma mia e Waterloo ha venduto oltre 400 milioni di dischi nel mondo, contribuirebbe a far diventare l'edizione 2021 del Festival di Sanremo ancora più indimenticabile. Nonostante il Covid, che sta imponendo agli organizzatori di trovare soluzioni alternative anche riguardo al pubblico. Risale a qualche settimana fa, infatti, l'ipotesi di adoperare una nave da crociera per ospitare la platea, che sarebbe comunque contingentata e distanziata.

