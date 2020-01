Sanremo 2020, pagelle delle 24 canzoni dopo il primo ascolto: 8 a Tosca e Anastasio, 4 ad Achille Lauro

Sanremo 2020, le pagelle delle canzoni in gara al primo ascolto

Ventiquattro canzoni, una dopo l'altra, nell'impossibile esercizio di restare concentrati, di penetrare al primo ascolto nelle pieghe del testo, delle sonorità, degli arrangiamenti, delle prove vocali, che dal vivo potrebbero farci cambiare idea o peggiorare la situazione. È il rito presanremese degli «ascolti», mistero buffo celebrato questa volta danell'auditorium milanese di viale Sempione, con il neodirettore di Raiuno Stefano Coletta a dare ufficialità al tutto.LEGGI ANCHECome sarà questo? Al primo ascolto, una cosa appare evidente: rottamata la melodia che un tempo si diceva sanremese, vince il suono urban, in un'uniformità di ritmi spezzati, radiofonici e veloci, che potrebbe creare anche un effetto soporifero uguale e contrario a quello di quando imperava la proposta più tradizione, la canzonetta ancient regime. Ma non dite che non siamo mai contenti, perché Sanremo e Sanremo e anche quest'anno, nonostante testi di evidente malessere generazionale, vince l'amore, più familiare che sessuale però: per la mamma, per la figlia, per il nipote... Per fortuna Anastasio, Rancore e anche Junior Cally, che se la prende con Salvini e con Renzi, escono dal mucchio, Irene Grandi ha la grinta sua (e di Vasco), Elodie spacca e Tosca cesella una canzone-canzone, mentre Elettra Lamborghini baila el reggaeton della musicofila (?), per cui tutto il resto è noia, non ha detto gioia, che all'Ariston in fondo è parola quasi sconosciuta. Parolaccia dell'anno è, invece, «stronzo», declinata due volte al maschile (Pavone e Masini) e una al femminile (Elodie).Un passo indietro rispetto a «Rolls Royce», dance più che rock, vita in rosa più che spericolata, anche se «st'amore è panna montata al veleno» (Nannini docet). Voto: 4L'urlo di un ventunenne che si sente come una bomba ad orologeria disinnescata, chitarrone southern rock per un flow esposivo. Voto: 8Son tutte belle le mamme del mondo, la sua di più, bene solo la prova vocale. Voto: 4L'electropop (Human League, Heaven 17, Visage ma anche Battiato) degli incendiari che scoprono di essere diventato pompieri per amore. Voto: 6Una canzone d'amore obliqua, curiosa, irregolare eppure tradizionale, alla Diodato insomma. Voto 6Mahmood e Faini/Dardust per autori: Ok l'urban sound è giusto e cita pure Nina Simone, che comunque è un merito. Voto: 7Dopo il ballo della scimmia difficile cavarsela con una filastrocca alla rovescia. Voto: 5Vasco e Curreri «pittano» la toscanaccia che non vuole crescere, rock ma non troppo, arrabbiata ma non troppo. Voto: 7Latin urban, con saudade e brio danzereccio, senza pretese, ma almeno al primo ascolto. Voto: 6I cantautori, si sa, cedono al richiamo della canzone per i figli, della ninna nanna emozionale. Ma un Jannacci può dare di più. Voto: 6Rap rock antipopulista, con stoccate per Salvini e Renzi. Di impatto, comunque vada farà parlare. Voto: 7Reggaeton un po' gypsy griffato Petrella e Canova, ma se il resto (abiti compresi) scompare che musica rimane? Rumore di fondo. Voto: 4Quattro lettere ad amici incompresi, «diversi». Un ritmo - quello del titolo - da ignorare. Ma con le radio da accontentare. Insomma, idee non chiarissime per la chanteuse sicula. Voto: 6Un uomo alla specchio, con la sincerità di sempre, ma senza guizzi.Voto: 5Canzone d'amore senza identità: «sei l'unica stanza che mi salva dal disordine». Voto: 3Pel di Carota sfida la generazione liquida e la contemporaneità, il pezzo è del figlio, lei ci mette la grinta di sempre e un po' di rock in più. Voto: 7«El diablo» non brilla, folgorato sulla via di Damasco dal nipotino, cantato come il suo «Gesù, la luce sul nulla, il mio piccolo Buddha». Voto: 6In un mondo di Lennon e McCartney loro si accontenterebbero di essere Ringo Starr in chiave danzereccia. Ma pure Pete Best è lontano. Voto: 5L'elettronica pianistica di Dardust veste, inseguendo la storia di una mela, un flusso di coscienza sul paradiso terrestre che non c'è. Voto: 7È l'ultimo trottolino amoroso sopravvissuto alla rottamazione urban sanremese. Voto: 3Una grande canzone d'amore («tu sei l'unica messa a cui sono andata»), persino classica, per una grande interprete. Voto: 8Un tenorino, ma pop, ancoar alla ricerca della sua personalità. Voto: 4Incolori, fedeli alle prove più recenti, dicono «Dov'è» 50 volte, o quasi, difficilmente avranno risposta. Voto: 5Con un testo non linearissimo, anche lui accetta la sfida del tempo, accelera il ritmo e mira a un falsetto che ricorda Mango. Voto: 5