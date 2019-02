Ultimo, I tuoi particolari: il testo della canzone di Sanremo 2019

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 00:54

I tuoi particolaridi UltimoÈ da tempo che non sento piùLa tua voce al mattino che grida «bu»E mi faceva svegliare nervoso maAdesso invece mi sveglio e sento cheMi mancan tutti quei tuoi particolariQuando dicevi a me«Sei sempre stanco perché tu non hai orari…»È da tempo che cucino eMetto sempre un piatto in più per teSono rimasto quello chiuso in séChe quando piove ride per nascondereMi mancan tutti quei tuoi particolariQuando dicevi a me«Ti senti solo perché non sei come appari»Oh, fa male dirtelo adessoMa non so più cosa sentoSe solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti cheSiamo soltanto bagagliViaggiamo in ordini sparsiSe solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui.È da tempo che cammino eSento sempre rumori dietro mePoi mi giro pensando che ci sei teE mi accorgo che oltre a me non so che c’èChe mancan tutti quei tuoi particolariQuando dicevi a me«Sei sempre stanco perché tu non hai orari…»Oh, fa male dirtelo adessoMa non so più cosa sentoSe solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti cheSiamo soltanto bagagliViaggiamo in ordini sparsiSe solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele quiFra i miei e i tuoi particolariPotrei cantartele quiSe solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti cheSiamo soltanto bagagliViaggiamo in ordini sparsiSe solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui.