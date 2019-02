Sanremo 2019, Cristicchi-Toninelli, Patti Pravo è Avatar: l'ironia social

La prima serata del Festival di Sanremo è già alle spalle e i social, come di consueto, non hanno mancato di commentare con ironia tutto ciò che è accaduto sul palco dell’Ariston. Su Twitter l’hashtag #sanremo2019 è diventato immediatamente virale, regalando grandi momenti di divertimento a tutti gli utenti del social network.



La frase della canzone di Simone Cristicchi “Abbi cura di me” che recita «e ti accorgi che il tunnel è soltanto un ponte» ha letteralmente scatenato gli utenti di Twitter, che hanno associato il cantante romano al ministro Danilo Toninelli, sia per il contenuto della frase, che per la somiglianza fisica. Altro tema della serata “virtuale” del Festival è stato Matteo Bocelli, figlio di Andrea, che ha stuzzicato il pubblico femminile e non solo.



Grandi risate anche sul look rasta di Patty Pravo, paragonata da un utente di Twitter a un personaggio del film “Avatar”. E’ tornato inoltre anche un vecchio tormentone, quello che riguarda l’assenza di Beppe Vessicchio sul palco dell’Ariston, oltre alla sempre verde polemica sulla lunghezza della trasmissione, che si protrae fino a tarda notte. Alessio Esposito

