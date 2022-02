Sanremo 2022, Sangiovanni: «Ho scritto 'Farfalle' in un momento non facile, ero vittima del caos del mondo di oggi»

Sangiovanni è tra i cantanti più attesi della seconda serata di Sanremo. L'ex concorrente di Amici si esibisce al teatro Ariston col brano "Farfalle". Ma da dove nasce la canzone? Lo ha spiegato in un'intevista l'artista vicentino: «Avevo talmente poche farfalle nello stomaco che ho deciso di metterle in un pezzo, così almeno le avevo da qualche parte. Quando ho scritto questa canzone ero in un momento non facile, ero vittima del poco tempo e del tanto caos che c’è in questo mondo oggi - ha detto a Radio Kiss Kiss -. Volevo che una canzone fermasse tutto ciò, perciò l’ho scritta. Volevo una boccata d’aria, il respiro che mi serve».

Sangiovanni a Sanremo con Farfalle

Sangiovanni ha anche parlato della possibilità che la sua canzone venga presa alla leggera, quando in realtà il messaggio che vuole trasmettere è più profondo rispetto alle canzoni con cui ha fatto successo: «Quando il ritmo della canzone è bello veloce, e si tende a ballarci sopra, sembra che si tratti di una canzone che fa divertire e invece non lo è - ha spiegato -. Come, per esempio, per la hit “Breaking me” di Topic: la canzone è dance ma in realtà parla di una relazione distrutta. Se una canzone è “up”, quindi, si rischia di pensare che sia “leggera”. Mi piace parlare del mio dispiacere in modo leggero. Poi ci sono altri pezzi in cui questa cosa non succede, perché si sta talmente male che si scrive di quello e si sente il peso. Io posso fare entrambe le cose e sono fiero di questo».